Bundesliga im Blick: Füllkrugs klarer Wunsch

„Das muss immer im Zusammenspiel mit dem Verein passieren, aber ich glaube, es kann schon Sinn machen, dass man da was verändert.“ Mit diesem Satz sorgte Thorsten Wirth, Spielerberater bei Niclas Füllkrugs Agentur ROOF, im ‚TOMorrow Business Podcast‘ für Aufsehen.

‚Sky‘ legt jetzt noch einen nach und berichtet, dass der 32-Jährige seinen Wechselwunsch bei den Hammers schon klar hinterlegt hat und der englische Erstligist offen für einen Abgang ist. Laut dem Bezahlsender will Füllkrug England im Winter hinter sich lassen. Ein Comeback in der Bundesliga sei möglich, aber auch andere Ligen wie die italienische Serie A seien Optionen.

Teures Gesamtpaket

Am kommenden Wochenende könnte der Stürmer, der immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat, sein Kader-Comeback feiern. Zu Saisonbeginn kam der deutsche Nationalspieler, der um seinen Platz bei der WM im kommenden Jahr kämpfen will, noch auf viele Minuten. Nach sieben Pflichtspielen steht aber noch kein Scorer auf der Habenseite.

Ob ein Verein bereit ist, für Füllkrug tief in die Tasche zu greifen, bleibt abzuwarten. West Ham hatte im vergangenen Jahr 27 Millionen Euro an Borussia Dortmund überwiesen, zudem soll der Angreifer bei seinem bis 2028 datierten Vertrag vier bis fünf Millionen Euro netto kassieren.