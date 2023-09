Jetzt doch: Stach wechselt nach Hoffenheim

Anton Stach erhält seinen Willen. Der 1. FSV Mainz 05 hat einem Wechsel des 24-Jährigen zur TSG Hoffenheim zugestimmt. Die Kraichgauer statten den Mittelfeldspieler mit einem Arbeitspapier bis 2027 aus. Als Ablösesumme fließt dem Vernehmen nach ein hoher einstelliger Millionenbetrag, der durch Boni noch zweistellig werden kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Die TSG Hoffenheim bietet nicht nur in jeglicher Hinsicht optimale Bedingungen. Der Fußball, für den sie steht, deckt sich mit meinem Verständnis“, sagt Anton. „die TSG bietet einem Spieler wie mir Entwicklungsmöglichkeiten, diese will ich nutzen und ausreizen. Jetzt gilt es für mich, hier anzukommen und loszulegen, um mich im Sinne der Mannschaft schnell auf mein persönliches Topniveau zu entwickeln.“

Lese-Tipp

Medizincheck absolviert: Stach-Kehrtwende

Kehrtwende perfekt

Eigentlich wollten die Mainzer Stach nicht ziehen lassen. Am Ende hat der Klub um Trainer Bo Svensson aber doch noch nachgegeben. Interesse an einer Verpflichtung von Stach signalisierten in den vergangenen Monaten auch Borussia Mönchengladbach, Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund. Den Zuschlag erhalten nun die Sinsheimer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Hoffenheimer hatten nach den Abgängen von Christoph Baumgartner (24), Angelo Stiller (22), Sebastian Rudy (33) und Thomas Delaney (31) Bedarf im Mittelfeld. Stach kann dort alle Positionen bekleiden und somit dabei helfen, die Abgänge aufzufangen.