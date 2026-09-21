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Red Bull blickt auf Flügelstürmer Vargas

von Tom Steinmetzler - Quelle: Matteo Moretto
3 min.
Oliver Mintzlaff hat bei RB das Sagen @Maxppp

Der chilenische Flügelspieler Vicente Vargas (19) steht bei mehreren europäischen Klubs auf dem Zettel. Laut Matteo Moretto hat sich der 19-Jährige unter anderem bei der RedBull Group in den Fokus gespielt. Außerdem sollen der spanische Erstligist Getafe und ein niederländischer Klub Interesse am Juwel signalisieren.

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Vargas ist Stammspieler der chilenischen U20-Nationalmannschaft. Bei seinem Verein, den Santiago Wanderers, absolvierte er 20 Spiele und erzielte dabei zwei Tore in der zweiten Liga.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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