Harry Kane (33) sichert sich einen weiteren Eintrag in den Geschichtsbüchern. Mit seinem Einsatz im heutigen Nations League-Spiel gegen Tschechien, seinem 125. Spiel für die englische Nationalmannschaft, zieht der Bayern-Torjäger mit dem ehemaligen Torhüter Peter Shilton (77) gleich.

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Alleiniger Rekordhalter ist Kane bereits in der Torjägerliste der Three Lions. Kane kommt auf 89 Treffer, der Zweitplatzierte Wayne Rooeny (40) auf 53.