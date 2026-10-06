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UEFA Nations League

Kane schreibt Geschichte

von David Hamza
Harry Kane bejubelt seinen England-Treffer @Maxppp

Harry Kane (33) sichert sich einen weiteren Eintrag in den Geschichtsbüchern. Mit seinem Einsatz im heutigen Nations League-Spiel gegen Tschechien, seinem 125. Spiel für die englische Nationalmannschaft, zieht der Bayern-Torjäger mit dem ehemaligen Torhüter Peter Shilton (77) gleich.

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Alleiniger Rekordhalter ist Kane bereits in der Torjägerliste der Three Lions. Kane kommt auf 89 Treffer, der Zweitplatzierte Wayne Rooeny (40) auf 53.

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