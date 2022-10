Zweiter Kandidat enthüllt: Kommt Schreuder von Ajax zum VfB?

Die Trainersuche beim VfB Stuttgart wird konkreter. Neben dem Dänen Jess Thorup kristallisiert sich ein weiterer Topkandidat bei den Schwaben heraus. Nach Informationen des ‚kicker‘ haben die Verantwortlichen des Tabellen-14. Alfred Schreuder auf der Liste.

Momentan ist der 49-Jährige noch als Cheftrainer bei Ajax Amsterdam angestellt. Bis 2024 ist Schreuder an den Vorzeigeklub aus den Niederlanden gebunden. Trotz ausbaufähiger Ergebnisse in der Champions League führt Ajax die Eredivisie vor der PSV Eindhoven an.

Vorteilhaft für Schreuder wäre seine Erfahrung in Deutschland. Von 2015 bis 2018 arbeitete der Übungsleiter als Assistent von Julian Nagelsmann und Huub Stevens bei der TSG Hoffenheim. 2019 kehrte er als Chef zurück, musste nach einer Saison aber wieder die Koffer packen.