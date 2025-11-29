„Astronomische Summe“ – Domino-Effekt um Adeyemi?

Mega-Angebot für Raphinha?

Im Sommer waren es vor allem die Klubs aus Saudi-Arabien, die Raphinha (28) mit viel Geld vom FC Barcelona weglocken wollten. Der Brasilianer blieb standhaft, verlängerte nach einer Fabelsaison (34 Tore und 26 Assists in 57 Spielen) bis 2028 beim FC Barcelona. Jetzt will es Newcastle United, ebenfalls saudi-finanziert, bei Raphinha versuchen.

Die katalanische Onlinezeitung ‚El Nacional‘ berichtet, dass die schon länger interessierten Magpies bereit sind, „eine astronomische Summe zu investieren, um ihn im Sommer 2026 zum Star des Projekts zu machen“. 2022 war Raphinha für knapp 60 Millionen Euro von Leeds United nach Barcelona gekommen. Geht es vier Jahre später zurück nach England?

Nachfolger Adeyemi?

Als Wunsch-Ersatz im Fall der Fälle nennt ‚El Nacional‘ unter Berufung auf Informationen aus England den Dortmunder Karim Adeyemi (23). Von einem möglichen „Domino-Effekt“ ist die Rede. Mit Barça wurde Adeyemi immer mal wieder in Verbindung gebracht. Jetzt soll vor allem Hansi Flick, der den Angreifer noch aus DFB-Zeiten kennt, ein Befürworter sein. Dass Adeyemi offen für einen BVB-Abschied im Sommer ist, sickerte bereits durch. Als seine Wunschklubs gelten Liverpool und Real Madrid. Konkrete Bemühungen des Duos gibt es bisher aber nicht.

Über die Winter-Transferpläne des FC Barcelona berichtet derweil die ‚Sport‘. So halte man Ausschau nach Verstärkungen für rechts hinten und die Innenverteidigung. Bei Ausfällen wird es hier schnell eng im Barça-Kader. Wie so oft verkomplizieren Finanzen und Gehaltsobergrenze aber die Suche nach passenden Kandidaten. Die ‚Sport‘ nennt Nico Schlotterbeck (25/BVB) und Gonçalo Inácio (24/Sporting Lissabon) für das Zentrum. Im Winter dürften beide allerdings nicht zu haben sein.