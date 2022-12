Stuttgarts Klimowicz nach Mexiko

Der VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld brechen die bis Saisonende datierte Leihe von Mateo Klimowicz ab. Nach nur 117 Zweitligaminuten geht es für den 22-jährigen Offensivspieler weiter nach Mexiko. Für ein Jahr wird Klimowicz an den Erstligisten Atlético de San Luis verliehen. Die Saison im mittelamerikanischen Land beginnt Anfang Januar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach sichern sich die Mexikaner eine Kaufoption in Höhe von drei Millionen Euro. In Stuttgart steht der deutsche U21-Europameister mit argentinischen Wurzeln noch bis Sommer 2025 unter Vertrag. „Für Mateo ging es in erster Linie um Wettkampfpraxis. Mit Atlético San Luis haben wir eine sehr gute Lösung gefunden“, sagt VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

Lese-Tipp

„Gequatsche“ & „Gehampel“: Guilavogui-Poker eskaliert