Absurd: Barça löscht Cancelo-Transfer

Hansi Flick peilt nach dem Supercup-Sieg weitere Titel mit dem FC Barcelona an. In La Liga logieren die Blaugrana mit vier Punkten Vorsprung auf Erzfeind Real Madrid an der Tabellenspitze, in der Champions League holpert es jedoch etwas.

Daher legt der Klub im Wintertransferfenster noch einmal nach und holt João Cancelo für die dünn besetzte rechte Abwehrseite. Das gibt Barça offiziell bekannt.

Update (14:37 Uhr): Inzwischen haben die Katalanen die offizielle Mitteilung gelöscht. Der ‚as‘ zufolge „räumt der Verein seinen Fehler ein, die Verpflichtung voreilig offiziell bekannt gegeben zu haben, ohne alle wichtigen Details des Transfers zu klären.“ Dennoch sei Barça zuversichtlich, dass der Transfer innerhalb der kommenden Stunde tatsächlich finalisiert werden kann.

Der 64-fache portugiesische Nationalspieler wechselt leihweise bis Saisonende von Al Hilal nach Katalonien. Die Gebühr liegt dem Vernehmen nach bei vier Millionen Euro.

Cancelo war erst im Sommer 2024 für 25 Millionen Euro von Manchester City nach Saudi-Arabien gewechselt. Nach eineinhalb Jahren in der Wüstenliga sucht der 31-Jährige jetzt noch einmal eine Herausforderung in Europa.

Eigentlich hatte Al Hilal bereits eine Übereinkunft mit Inter Mailand über einen Wechsel des Außenverteidigers getroffen, Cancelo wollte jedoch stattdessen lieber nach Barcelona zurückkehren, für das er in der Saison 2023/24 bereits leihweise gespielt hatte. Im Flick-Kader steht in Jules Koundé (27) lediglich ein nomineller Rechtsverteidiger zur Verfügung – zu wenig für die Mehrfachbelastung der kommenden Monate.