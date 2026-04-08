Neuer „braucht keine großen Argumente mehr“

Max Eberl hat einmal mehr klargemacht, dass der FC Bayern mit Manuel Neuer gerne ein weiteres Jahr zusammenarbeiten würde. In Bezug auf eine mögliche Vertragsverlängerung des Schlussmanns sagte der Sportvorstand nach dem gestrigen 2:1-Sieg über Real Madrid im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League: „Er braucht jetzt keine großen Argumente mehr liefern. Er soll einfach nur gesund bleiben, mutig bleiben, und dann werden wir uns hinsetzen.“

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Neuer wollte eigentlich bis Ende März entscheiden, ob er im Sommer seine Torwarthandschuhe an den Nagel hängt oder noch eine Saison in München spielt. Wegen einer Muskelblessur wollte sich der 124-fache deutsche Nationalspieler allerdings mehr Zeit nehmen. Am Dienstagabend stellte Neuer eindrucksvoll unter Beweis, dass er weiterhin auf höchstem Niveau performen kann (FT-Note 1). „Wir haben alle Zeit der Welt, da sind wir entspannt“, gab der 40-Jährige zu Protokoll.