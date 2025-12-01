Menü Suche
Nach Wagner-Trennung: Augsburg findet Zwischenlösung

von Luca Hansen - Quelle: Sky
Manuel Baum während seiner Zeit auf Schalke @Maxppp

Der FC Augsburg hat sich nach der Trennung von Sandro Wagner auf einen Interimstrainer festgelegt. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird Manuel Baum die Fuggerstädter bis zum Winter übernehmen.

Ob Baum sich auch Chancen auf eine dauerhafte Anstellung machen darf, steht noch nicht fest. Der 46-Jährige, der bis zuletzt als Direktor Entwicklung beim FCA tätig war, stand bereits von Dezember 2016 bis April 2019 in Augsburg an der Seitenlinie.

