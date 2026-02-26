Spannende Aussagen: Pavlovic nie mehr weg vom FC Bayern?

Aleksandar Pavlovic kann sich vorstellen, seine gesamte Laufbahn beim FC Bayern zu verbringen. „Auf jeden Fall“, antwortet der Mittelfeldspieler im Interview mit ‚Absolut Bayern‘ auf eine entsprechende Frage, „ich kenne nichts anderes als den FC Bayern. Wenn hier alles so läuft, wie wir uns das wünschen, gibt es keinen Grund, etwas anderes zu machen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Das 21-jährige Eigengewächs betont weiter: „Ich gebe jeden Tag alles für diese Farben und werde das weiter tun. Da kann man sich sicher sein.“ Zumeist an der Seite von Joshua Kimmich (31) agierend zählt Pavlovic, der häufiger mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat, beim deutschen Rekordmeisters inzwischen zum Stammpersonal.

Sein Vertrag an der Säbener Straße ist noch bis 2029 datiert. Interesse am neunfachen DFB-Nationalspieler wurde in den vergangenen Monaten den Premier League-Schwergewichten Manchester City, Manchester United und FC Chelsea nachgesagt. Ein möglicher Abgang des gebürtigen Münchners von den Bayern rückt nach den neuesten Aussagen allerdings in ganz weite Ferne.