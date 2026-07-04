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Offiziell Bundesliga

Bayern verleiht Abwehr-Talent Ofli

von Daniel del Federico - Quelle: ksc.de
3 min.
Deniz Ofli im Bayern Trikot @Maxppp

Der Karlsruher SC sichert sich die Dienste von Linksverteidiger Deniz Ofli. Wie der Verein offiziell mitteilt, schließt sich der 19-Jährige den Badenern auf Leihbasis an. Der KSC sicherte sich zudem eine Kaufoption für den türkischen U21-Nationalspieler, der den zu Borussia Mönchengladbach abgewanderten David Herold (23) ersetzen soll.

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Ofli durfte für den FC Bayern bereits in der Bundesliga sowie in der Champions League debütieren. Geschäftsführer Sport Mario Eggimann zeigt sich begeistert vom Linksfuß: „Deniz bringt eine Ausbildung auf höchstem Niveau mit und hat als Kapitän in den Jugendmannschaften gezeigt, dass er Verantwortung übernehmen will. Das passt zu dem, was wir hier aufbauen“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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