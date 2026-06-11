Die SV Elversberg steht vor einer Verpflichtung von Francis Onyeka (19). Nach Informationen von ‚Sky‘ leiht der Bundesliga-Aufsteiger den offensiven Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen aus.

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Beim Werksklub steht Onyeka bis 2028 unter Vertrag, soll aber bis 2031 verlängern. In der abgelaufenen Saison war der Kapitän der deutschen U19-Nationalmannschaft an den VfL Bochum verliehen. Für den Zweitligisten erzielte Onyeka acht Tore in 30 Ligaspielen. Interesse zeigten jetzt auch der SC Freiburg und Brighton & Hove Albion.

Rekordsumme für Krattenmacher

Im Anflug auf Elversberg befindet sich auch Offensivspieler Maurice Krattenmacher (20/FC Bayern), der laut ‚Sky‘ einen Vierjahresvertrag unterschreiben und zum neuen Rekordeinkauf werden soll. Bislang hat diesen Status Mittelfeldspieler Lukasz Poreba (26) inne, der für 1,6 Millionen Euro vom Hamburger SV geholt wurde.