Fenerbahce kann eine Transfersperre doch noch abwenden. Wie Yagiz Sabuncuoglu berichtet, hat der Traditionsklub aus Istanbul heute die ausstehende Abschlagszahlung für den Transfer von Youssef En-Nesyri (29) an den FC Sevilla getätigt. Der Marokkaner wechselte 2024 aus Andalusien zu Fener und kostete 19,5 Millionen Euro.

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Inzwischen spielt En-Nesyri für Al Ittihad in Saudi-Arabien. Auf das Geld wartete Sevilla bis heute vergeblich. Die FIFA wurde eingeschaltet und der Weltverband verhängte unmittelbar eine Transfersperre für Fenerbahce. Nach der heutigen Zahlung und dem Abschluss aller Formalitäten darf der Süper Lig-Klub nun wieder Spieler verkaufen und verpflichten.