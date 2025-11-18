DFB-Team zur WM: Die drei großen Gewinner

Oliver Baumann (35)

Gegen die Slowakei führte Deutschland erst mit 1:0, als Baumann entscheidend gegen Duris eingreifen musste (21.). Schon in den vorherigen Qualispielen hielt der Hoffenheimer solide bis herausragend – und zudem viermal in Folge die Null.

Bundestrainer Julian Nagelsmann lobte Baumann im ‚ZDF‘ zwar, wollte aber dennoch keine Garantien hinsichtlich der WM abgeben: „In der Aktualität sind wir sehr zufrieden mit ihm. Er macht es toll. Wir werden sehen, was im nächsten Jahr ist. Wir sind alle keine Hellseher.“

Die international weitaus erfahreneren Marc-André ter Stegen (33) und Manuel Neuer (39) könnten noch zu Optionen für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko werden. Baumann hat fürs Erste aber eine blitzsaubere Visitenkarte abgegeben.

Leroy Sané (29)

Überraschend wurde der Türkei-Legionär eingeladen und bekam von Nagelsmann gleich ein große Portion Druck aufgeladen. Stichwort: Letzte Chance. Und diese nutzte Sané eindrucksvoll. Schon gegen Luxemburg an beiden Toren beteiligt, traf er gegen die Slowakei doppelt.

Nun scheint erstmal klar, dass Sané unter normalen Umständen auch im neuen Jahr noch Nationalspieler sein wird. Doch schon oft schien beim Flügelstürmer der Knoten geplatzt, ehe mal wieder eine Formkrise einsetzte. Daher gehört Sané zu den November-Gewinnern – es bleibt jedoch Abwarten angesagt.

Nick Woltemade (23)

Das rund zehn Jahre alte Mittelstürmer-Vakuum im DFB-Team ist behoben. Woltemade schulterte die Nationalmannschaft mit vier immens wichtigen Toren in bester Neuner-Manier durch den Schlussspurt der WM-Quali.

Gestern gegen die Slowakei gab es dann noch einen weiteren großen Schritt in die richtige Richtung: Woltemade war auch viel besser in Kombinationen integriert, was eigentlich auch zu den großen Stärken des 80-Millionen-Mannes gehört. Die Verletzten Kai Havertz (26), Niclas Füllkrug (32) und Tim Kleindienst (30) werden sich nach ihrer Rückkehr erstmal hinter Big Nick anstellen müssen.