Gerücht: Mourinho lockt Modric

José Mourinho kam in seiner Zeit bei Real Madrid in den Genuss, Luka Modric zu trainieren. Angeblich würde The Special One die damalige Zusammenarbeit an seiner aktuellen Wirkungsstätte gerne fortsetzen. Dem spanischen Journalisten Eduardo Inda zufolge hat Mourinho den Kroaten bereits kontaktiert, um über einen Wechsel zu Tottenham Hotspur im Sommer zu sprechen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Modrics Kontrakt bei Real läuft im Sommer aus. Der 35-Jährige hat schon mehrfach erklärt, dass er sich eine Verlängerung und ein Karriereende bei den Königlichen vorstellen kann. Reals Plan sah aber ursprünglich vor, den Vertrag auslaufen zu lassen, damit Platz gemacht wird für talentierte Mittelfeldspieler wie Martin Ödegaard (22) und Federico Valverde (22). Fraglich also, ob man in Madrid noch einmal mit dem 133-fachen Nationalspieler verlängert und den Weg für nachrückende Spieler blockiert.

FT-Meinung