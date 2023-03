Barça: Vier Interessenten für Dest

Sergiño Dest hat mehrere Verehrer in der spanischen La Liga. Die katalanische Zeitung ‚Sport‘ berichtet, dass der FC Sevilla, der FC Villarreal, Atlético Madrid und der FC Valencia sich mit dem 22-jährigen Rechtsverteidiger beschäftigen. Auch in seinem Heimatland USA bestehe Interesse, ein Wechsel in die Vereinigten Staaten sei aber eigentlich keine Option für Dest.

Der 23-fache Nationalspieler und WM-Teilnehmer ist seit September an den AC Mailand verliehen. Die Italiener besitzen eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro, werden diese aber nicht aktivieren. Im Milan-Trikot kommt Dest auf magere 324 Ligaminuten, letztmals spielte er im Januar. Sein Vertrag beim FC Barcelona läuft noch bis 2025.

