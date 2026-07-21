Nach der Absage von Torwart Florian Kastenmeier (29) muss Hertha BSC auch um den Transfer von Mittelstürmer Gustaf Nilsson (29) bangen. Nach Informationen des ‚kicker‘ strecken mittlerweile auch Hannover 96 und englische Zweitligisten die Fühler nach dem schwedischen WM-Teilnehmer (ein Einsatz) aus.

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Der FC Brügge wäre bereit, Nilsson samt Kaufoption im Bereich von 2,5 Millionen Euro zu verleihen. Ganz oben auf der Berliner Sturmliste soll der 1,97 Meter große Angreifer nicht stehen. Der Zweitligist, nach wie vor ohne Sommerneuzugang, führt laut ‚kicker‘ intensive Gespräche mit zwei anderen Kandidaten.