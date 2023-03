Choupo-Moting verlängert: Kane trotzdem zu Bayern?

Es fehlt nur noch die Unterschrift, ehe klar ist, dass Eric Maxim Choupo-Moting (33) auch in der kommenden Saison für den FC Bayern stürmen wird. Seinen Vertrag verlängert der kamerunische Nationalspieler voraussichtlich bis 2024, sein Gehalt steigt wohl von fünf auf bis zu zehn Millionen Euro pro Jahr.

Mit 15 Pflichtspieltoren in der laufenden Saison hat sich Choupo-Moting diesen Deal erarbeitet. Akut ist der Bedarf nach einem neuen Neuner nun also nicht mehr, zumal man in München auch Talent Mathys Tel (17) den nächsten Schritt zutraut.

Im Raum steht daher die Frage, was aus den Plänen mit Harry Kane (29), der sich seit Monaten als verspäteter Nachfolger für Robert Lewandowski (34/FC Barcelona) auf dem Bayern-Radar befindet, geworden ist. Die ‚Bild‘ berichtet, dass Kane weiterhin auf der Liste des deutschen Rekordmeisters steht.

Nicht um jeden Preis

Zuschnappen werde man aber nur, wenn kein Mondpreis erforderlich ist. Immerhin: Kanes Vertrag läuft 2024 aus – verlängert er nicht, erhöht sich der Verkaufsdruck für die Spurs. Und die Bayern haben ihre Verhandlungsposition gestärkt, brauchen nach der Choupo-Verlängerung nicht um jeden Preis einen neuen Torjäger.

Laut ‚Sport1‘ behalten die Bayern den Stürmer-Markt im Blick, auch für den Sommer 2024. Von dieser Option berichtet zudem die ‚Abendzeitung‘: Dem Münchner Blatt zufolge ist eine Kane-Verpflichtung für die kommende Saison unwahrscheinlicher geworden, ein ablösefreier Transfer im Jahr darauf ist zumindest theoretisch eine Möglichkeit.