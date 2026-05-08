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Offiziell 2. Bundesliga

Hertha verabschiedet Leistner

von Martin Schmitz - Quelle: herthabsc.com
1 min.
Toni Leistner beim Training von Hertha BSC @Maxppp

Der am Saisonende auslaufende Vertrag von Toni Leistner bei Hertha BSC wird nicht verlängert. Das gibt der Hauptstadtklub bekannt. „Toni war zwei Jahre Kapitän, Anführer und Vorbild, auf und neben dem Platz. Wir sind Toni für seinen Einsatz und seine Leidenschaft in den vergangenen Jahren für Hertha BSC sehr dankbar und haben gemeinsam vereinbart, dass wir uns auch zeitnah darüber austauschen, wie wir Toni nach Beendigung seiner aktiven Karriere bei Hertha BSC einbinden können“, lässt sich Sportdirektor Benjamin Weber zitieren.

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Hertha BSC
Nach drei Jahren endet Toni Leistners Zeit mit der Fahne auf der Brust. 🤝 Insgesamt stand unsere Nummer 37 in 83 Pflichtspielen auf dem Feld, dabei gab er neben seinen unzähligen Grätschen & Kopfbällen zwei Assists und traf einmal selbst.

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Leistner steht seit 2023 bei der Hertha unter Vertrag und hat bisher 83 Pflichtspiele für den Klub aus dem Westend bestritten. Dabei sammelte der 35-Jährige drei Scorerpunkte. Im Rahmen des abschließenden Heimspiels gegen Greuther Fürth soll Leistner verabschiedet werden. Ob der Innenverteidiger seine aktive Karriere im Anschluss fortführt, ist noch nicht klar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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