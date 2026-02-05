Eintracht: Santos droht bittere Pille

Kauã Santos (22) von Eintracht Frankfurt muss womöglich erneut mit einem Bankplatz vorliebnehmen. Laut der ‚Bild‘ denkt der neue Cheftrainer Albert Riera für sein Debüt über einen Torwartwechsel nach. Im Fall der Fälle kehrt Michael Zetterer (30) beim morgigen Bundesligaspiel (20:30 Uhr) gegen Union Berlin also zurück zwischen die Pfosten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Ex-Bremer hatte sich von Oktober bis Dezember aufgrund anhaltender Formschwäche von Santos im Eintracht-Kasten beweisen dürfen. Zum Jahreswechsel erhielt der Brasilianer eine zweite Chance, erwies sich aber erneut über weite Strecken nicht als sicherer Rückhalt.