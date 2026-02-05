Menü Suche
Kommentar 1
Eintracht: Santos droht bittere Pille

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Kauã Santos hat den Ball im Blick @Maxppp
Kauã Santos (22) von Eintracht Frankfurt muss womöglich erneut mit einem Bankplatz vorliebnehmen. Laut der ‚Bild‘ denkt der neue Cheftrainer Albert Riera für sein Debüt über einen Torwartwechsel nach. Im Fall der Fälle kehrt Michael Zetterer (30) beim morgigen Bundesligaspiel (20:30 Uhr) gegen Union Berlin also zurück zwischen die Pfosten.

Der Ex-Bremer hatte sich von Oktober bis Dezember aufgrund anhaltender Formschwäche von Santos im Eintracht-Kasten beweisen dürfen. Zum Jahreswechsel erhielt der Brasilianer eine zweite Chance, erwies sich aber erneut über weite Strecken nicht als sicherer Rückhalt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
