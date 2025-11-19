Köln: Kesslers Beförderung steht unmittelbar bevor

Die Beförderung von Thomas Kessler beim 1. FC Köln rückt näher. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ soll der aktuelle Sportdirektor in Kürze zum Geschäftsführer aufsteigen. Die ersten Gespräche laufen bereits, eine Einigung gilt nur noch als Formsache.

Der Vorstand um Präsident Jörn Stobbe schenkt dem 39-Jährigen großes Vertrauen, da Kessler seit seiner Amtsübernahme im Mai einen bundesligatauglichen Kader zusammengestellt hat. Mit der neuen Rolle würde der Ex-Keeper künftig noch mehr Einfluss auf die sportliche Ausrichtung und Kaderplanung erhalten.