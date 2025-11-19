Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Köln: Kesslers Beförderung steht unmittelbar bevor

von Leon Morsbach - Quelle: Sport Bild
Thomas Kessler schreitet grazil über den Platz @Maxppp

Die Beförderung von Thomas Kessler beim 1. FC Köln rückt näher. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ soll der aktuelle Sportdirektor in Kürze zum Geschäftsführer aufsteigen. Die ersten Gespräche laufen bereits, eine Einigung gilt nur noch als Formsache.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vorstand um Präsident Jörn Stobbe schenkt dem 39-Jährigen großes Vertrauen, da Kessler seit seiner Amtsübernahme im Mai einen bundesligatauglichen Kader zusammengestellt hat. Mit der neuen Rolle würde der Ex-Keeper künftig noch mehr Einfluss auf die sportliche Ausrichtung und Kaderplanung erhalten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Köln
Thomas Kessler

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
Thomas Kessler Thomas Kessler
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert