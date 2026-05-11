Doppel-Verlängerung in Mainz

Bei Mainz 05 bahnen sich zwei Vertragsverlängerungen an. Nach Informationen des ‚kicker‘ werden Innenverteidiger Stefan Bell (34) und Rechtsverteidiger Silvan Widmer (33) ihre auslaufenden Arbeitspapiere zeitnah verlängern.

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Beiden Spielern winkt ein Kontrakt bis Sommer 2027. Bell-Berater Ingo Haspel sagt: „Wir sind in sehr guten Gesprächen mit großer gegenseitiger Wertschätzung.“ Mainz-Urgestein Bell blickt auf bislang 333 Profispiele für die 05er zurück, Kapitän Widmer lief 151 Mal im Trikot der Rheinhessen auf.