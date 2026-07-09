Jovic hat unterschrieben

Luka Jovic (28) schwört dem griechischen Meister AEK Athen die Treue. Laut dem ‚kicker‘ hat der Torjäger ein frisches bis 2029 datiertes Vertragswerk samt Ausstiegsklausel unterschrieben. Dem Bericht zufolge könnte er seinen jetzigen Arbeitgeber für festgeschriebene 20 Millionen Euro in Richtung einer europäischen Topliga verlassen.

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Jovic war im vergangenen Jahr ablösefrei vom AC Mailand nach Athen gewechselt. Mit 17 Treffern in 29 Ligapartien trug der Serbe (52 Länderspiele) maßgeblich zum nationalen Titelgewinn bei. In der kommenden Saison geht der Traditionsverein entweder in der Champions League oder Europa League an den Start.