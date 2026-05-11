Hjulmand-Nachfolger: Bayers Spur zu Röhl

Die Ära Kasper Hjulmand könnte bei Bayer Leverkusen im Sommer schon wieder beendet sein. Auch wenn der Däne die Mannschaft nach einem chaotischen Saisonstart unter Erik ten Hag zu einem absolut ungünstigen Zeitpunkt übernommen und anschließend stabilisiert hat, sind die Funktionäre der Rheinländer nicht zufrieden mit dem Verlauf der Spielzeit.

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Im Hintergrund beschäftigen sich Sportvorstand Simon Rolfes und Co. bereits mit potenziellen Nachfolgern. Nach FT-Informationen gehört auch Danny Röhl zum Kandidatenkreis. Aktuell steht der 37-Jährige bei den Glasgow Rangers in der Verantwortung, sein Vertrag beim schottischen Topklub ist bis 2028 datiert.

Nachdem Fabian Hürzeler seinen Vertrag bei Brighton & Hove Albion verlängert hat und dementsprechend aus dem Rennen ist, schauen die Leverkusener nach ähnlichen Profilen. Röhl sitzt bei den Rangers zudem nicht mehr besonders fest im Sattel. Am vergangenen Wochenende verlor sein Team das Old Firm gegen Celtic (1:3) und verabschiedete sich endgültig aus dem Rennen um die Meisterschaft.