Menü Suche
Kommentar 1
La Liga

Alonso beendet Vinicius-Debatte

von Dominik Schneider
1 min.
Xabi Alonso an der Seitenlinie @Maxppp

Der Zwist zwischen Vinicius Junior und Xabi Alonso wurde für den Moment ad acta gelegt. Auf der Pressekonferenz vor dem nächsten Spieltag verriet der Trainer von Real Madrid: „Am Mittwoch hatten wir ein Treffen mit allen Spielern und Vini war hervorragend, tadellos. Er sprach offen und ehrlich. Ich war sehr zufrieden und von diesem Moment an war die Angelegenheit erledigt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Vini hatte bereits zuvor einen Tweet veröffentlicht, in dem er sich bei Fans, Funktionären und Mitspielern entschuldigte. Gefehlt hatte allerdings die Erwähnung von Alonso. Das sieht der ehemalige Mittelfeldregisseur nicht so eng: „Die Auslassung im Tweet? Für mich war es eine sehr wertvolle Mitteilung. Das Wichtigste für mich ist, was er seinen Kollegen gesagt hat.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Real Madrid
Vinicius Junior
Xabi Alonso

Weitere Infos

La Liga La Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Vinicius Junior Vinicius Junior
Xabi Alonso Xabi Alonso
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert