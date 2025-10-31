Alonso beendet Vinicius-Debatte

Der Zwist zwischen Vinicius Junior und Xabi Alonso wurde für den Moment ad acta gelegt. Auf der Pressekonferenz vor dem nächsten Spieltag verriet der Trainer von Real Madrid: „Am Mittwoch hatten wir ein Treffen mit allen Spielern und Vini war hervorragend, tadellos. Er sprach offen und ehrlich. Ich war sehr zufrieden und von diesem Moment an war die Angelegenheit erledigt.“

Vini hatte bereits zuvor einen Tweet veröffentlicht, in dem er sich bei Fans, Funktionären und Mitspielern entschuldigte. Gefehlt hatte allerdings die Erwähnung von Alonso. Das sieht der ehemalige Mittelfeldregisseur nicht so eng: „Die Auslassung im Tweet? Für mich war es eine sehr wertvolle Mitteilung. Das Wichtigste für mich ist, was er seinen Kollegen gesagt hat.“