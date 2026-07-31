Infantino gescheitert: Asien erklärt sich solidarisch

Gianni Infantiono muss seine Investorenpläne vorerst ad acta legen. Mit dem AFC hat sich nun auch der dritte Kontinentalverband gegen die Öffnung von FIFA-Turnieren an private Investoren gestellt. Die asiatische Fußball-Föderation, die zusammen mit der UEFA und dem CONCACAF auf FIFA-Ebene eine Mehrheit hat, erklärt: „Die AFC steht solidarisch an der Seite der UEFA und der CONCACAF, um die FIFA-Weltmeisterschaft zu schützen.“

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AFC stands in solidarity with UEFA and CONCACAF following recent developments surrounding the proposed establishment of FIFA Forward Enterprise (FFE).https://t.co/k7MjAvWOhX — AFC (@theafcdotcom) July 31, 2026

Infantino möchte dank Investoren Milliardeneinnahmen generieren, vor allem auch der Alleingang des FIFA-Präsidenten stößt den Mitgliedsverbänden aber übel auf. Die FIFA ihrerseits hat sich mittlerweile gegen die Kritik gewehrt, sieht diese aber in „unrichtigen Medienberichten“ begründet.