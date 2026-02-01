Einigung: Brekalo zur Hertha

Hertha BSC steht ganz dicht vor einem wichtigen Transfermarkt-Coup. Laut ‚Sky‘ haben die Berliner Einigung mit dem spanischen Erstligisten Real Oviedo über den Transfer von Josip Brekalo (27) erzielt. Lediglich finale Details stehen zur Stunde noch aus.

In Oviedo steht Brekalo, in Deutschland bereits für den VfB Stuttgart und den VfL Wolfsburg am Ball, noch bis 2027 unter Vertrag. Denkbar wäre ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption für den Flügelflitzer, der beim Projekt Wiederaufstieg helfen soll.