Einigung: Brekalo zur Hertha

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Josip Brekalo ärgert sich über eine vergebene Chance @Maxppp

Hertha BSC steht ganz dicht vor einem wichtigen Transfermarkt-Coup. Laut ‚Sky‘ haben die Berliner Einigung mit dem spanischen Erstligisten Real Oviedo über den Transfer von Josip Brekalo (27) erzielt. Lediglich finale Details stehen zur Stunde noch aus.

In Oviedo steht Brekalo, in Deutschland bereits für den VfB Stuttgart und den VfL Wolfsburg am Ball, noch bis 2027 unter Vertrag. Denkbar wäre ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption für den Flügelflitzer, der beim Projekt Wiederaufstieg helfen soll.

2. Bundesliga
La Liga
Hertha
Oviedo
Josip Brekalo

