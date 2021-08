Kramaric lässt Zukunft offen

Andrej Kramaric will sich hinsichtlich seiner Zukunft noch nicht festlegen. „Schauen wir mal, was passiert. Ich kann die Frage nicht exakt beantworten“, sagte der Angreifer der TSG Hoffenheim im Anschluss an das gestrige 2:2 gegen Union Berlin bei ‚DAZN‘.

„Ich bin immer glücklich hier. Die fünfeinhalb Jahre waren eine tolle Zeit. Wir haben viel erreicht“, fügte Kramaric an. Der Vertrag des 30-jährigen Kroaten läuft in einem Jahr aus. Will Hoffenheim noch eine angemessene Ablöse erzielen, besteht in diesem Sommer eigentlich Handlungsbedarf. Interessenten drängen sich acht Tage vor dem Transfermarkt-Ende allerdings nicht auf.