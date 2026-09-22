Younes Ebnoutalib (23) sagte der marokkanischen Nationalmannschaft wegen Bundestrainer Jürgen Klopp ab. Im Interview bei ‚Sky‘ schildert der Eintracht-Stürmer: „Es gab Gespräche mit Marokko. Aber wenn Jürgen Klopp anruft, kannst du nicht Nein sagen.“ Ebnoutalib wurde von Klopp das erste Mal für die deutsche Nationalmannschaft nominiert.

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Nach einem kometenhaften Aufstieg bei der SV Elversberg wechselte der Stürmer im Januar dieses Jahres für acht Millionen Euro zu Eintracht Frankfurt. Nach einer langen Verletzungspause startete Ebnoutalib mit beeindruckenden fünf Treffern und zwei Vorlagen aus fünf Spielen in die neue Saison.