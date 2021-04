Bericht: Haaland favorisiert Real-Wechsel

Mit ihrem Verhandlungsmarathon haben Mino Raiola und Alf-Inge Haaland in den vergangenen Tagen die Schlagzeilen beherrscht. Das Duo, das die Interessen von Erling Haaland vertritt, war am Donnerstag nach Barcelona gereist, um mit Barça zu verhandeln. Von da ging es weiter in die spanische Hauptstadt, wo Gespräche mit Real Madrid anstanden. Nächster Halt: England. Vertreter mehrerer Premier League-Topklubs warten.

Laut der spanischen Sportzeitung ‚as‘ hat der Stürmer von Borussia Dortmund aber bereits einen klaren Wunschverein. Dem Bericht zufolge favorisiert Haaland einen Transfer zu Real Madrid. Dessen Vater Alf-Inge habe dies Real-Geschäftsführer José Ángel Sánchez mitgeteilt.

Einfach wird eine Verpflichtung für die Königlichen jedoch nicht. Denn der BVB ist nach wie vor nicht bereit, Haaland zu verkaufen. Sportchef Michael Zorc, der zurzeit versucht, dem Transfer-Theater öffentlich möglichst wenig Beachtung zu schenken, hatte jüngst entsprechendes bestätigt. Die ‚WAZ‘ berichtete zuletzt gar von einem Wechselverbot.

Finanziell schwierig

Die ‚as‘ bestätigt die ablehnende Grundhaltung der Dortmunder in ihrem Bericht und führt aus, dass auch Real Vorbehalte gegen einen Transfer habe. Zwar bestehe Interesse, der Klub wolle aber nicht in ein von Raiola organisiertes Wettbieten einsteigen, sondern auf direktem Weg mit dem BVB verhandeln.

Sollte eine Haaland-Verpflichtung finanziell nicht umsetzbar sein und der 20-Jährige in Dortmund bleiben, könnte es Real im kommenden Jahr noch einmal probieren. Dann greift eine Ausstiegsklausel in Höhe von kolportierten 75 Millionen Euro. Sollte Haaland dann immer noch einen Wechsel zu Real favorisieren, hätten die Königlichen wohl gute Chancen auf einen Transfer.