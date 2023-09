All in für die Meisterschaft: Arsenals kostspieliger Sommer-Transfermarkt

Fünf Punkte. Am Ende waren es lediglich fünf Punkte Rückstand, die der FC Arsenal auf den englischen Meister Manchester City hatte. Dabei sah es lange blendend aus für die Gunners: Bis zum 32. Spieltag noch Tabellenführer, ging den Londonern im Saison-Endspurt jedoch die Luft aus.

Dieses Jahr soll es anders laufen und der erste Premier League-Gewinn seit 2004 eingetütet werden. Auf dem Papier sieht es gut aus: Beinahe die komplette erste Elf der vergangenen Spielzeit konnte beisammengehalten werden. Gleichzeitig erhielt Trainer Mikel Arteta seine Wunsch-Transfers für saftige 235 Millionen Euro.

Neuzugänge: Bei der Konkurrenz bedient

Vier externe Neuzugänge holten die Gunners in diesem Sommer an Bord, drei davon aus England. Mit dem Wechsel ins Emirates Stadium avancierte Declan Rice (24) zum nationalen Rekordtransfer. Der englische Sechser, der auch vom FC Bayern umworben wurde, kam für rund 122 Millionen Euro von Stadt-Rivale West Ham United.

Ein weiteres Mal bediente sich Arsenal in London mit der Verpflichtung von Kai Havertz (24). Der FC Chelsea freute sich über eine Ablöse in Höhe von 75 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler.

Schlussmann David Raya (27) ist der letzte in der Reihe der Liga-internen Deals. Der 27-jährige Torwart, der vier Jahre lang das Tor des FC Brentford hütete, schloss sich dem Vizemeister zunächst leihweise an. Dem Vernehmen nach greift im Anschluss an die Leihe eine 31 Millionen schwere Kaufpflicht.

Die Liste vervollständigt Jurriën Timber (22), für den Arsenal 40 Millionen Euro auf den Tisch legte. Das bei Ajax Amsterdam ausgebildete Abwehrtalent zog sich erst jüngst einen Kreuzbandriss zu und wird in der Hinrunde wohl nicht mehr zum Einsatz kommen.

Abgänge: 65 Millionen Einnahmen

Nach sieben Jahren brach Granit Xhaka (30) seine Zelte auf der Insel ab. Der Mittelfeldstratege kehrte in die Bundesliga zu Bayer Leverkusen zurück und brachte Arsenal 15 Millionen Euro ein.

Den größten Transfererlös – 30 Millionen – spülte Mittelstürmer Folarin Balogun (22) in die Kassen der Londoner. Der US-Amerikaner, der vergangene Spielzeit an Stade Reims verliehen war, blieb der Ligue 1 erhalten und geht nun für die AS Monaco auf Torejagd.

Durch die Verkäufe von Matt Turner (29/Nottingham Forest), Auston Trusty (24/Sheffield United), Pablo Marí (29/AC Monza) und Rob Holding (27/Crystal Palace) nahmen die Gunnsers insgesamt 20 Millionen Euro ein. Unterm Strich steht ein Transfer-Defizit von summa summarum 172 Millionen Euro.

Solider Saisonstart

Drei Siege und ein Unentschieden: Das ist die Bilanz der Arteta-Mannschaft nach den ersten vier Liga-Spielen. Raya muss sich wie zu erwarten bisher hinter Stammkeeper Aaron Ramsdale (25) einreihen.

Havertz und Rice bestritten alle Partien von Beginn an. Während Havertz – wie auch in der Nationalelf – das Selbstvertrauen fehlt und deshalb zuweilen harsch in England kritisiert wird, überzeugt Rice bis dato als Xhaka-Nachfolger.

Die Konkurrenz in England ist gewaltig, gleichwohl kann sich die bisherige Punkteausbeute sehen lassen. Am vergangenen Spieltag setzte Arsenal mit einem 3:1-Heimsieg gegen Manchester United ein erstes Ausrufezeichen. Aber die Saison ist noch lang. Es muss sich noch zeigen, ob Arsenal über die nötige Kaderbreite und Qualität in der Spitze verfügt, um sich nach 2004 endlich mal wieder den ersehnten Meistertitel zu schnappen. Mit immensen Ausgaben wurde der Weg dafür geebnet.