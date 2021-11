T-Frage: Hannover hat drei Favoriten

Hannover 96 hat bei der Suche nach einem Nachfolger für Ex-Trainer Jan Zimmermann drei Namen auf dem Zettel. Laut dem ‚Sportbuzzer‘ beschränkt sich die Kandidatenliste am Maschsee inzwischen auf Daniel Thioune (Ex-HSV-Trainer), Dietmar Kühbauer (vorher Rapid Wien) und Uwe Rösler (vorher Fortuna Düsseldorf). Im erweiterten Kreis waren zuvor auch Bruno Labbadia sowie Uwe Neuhaus, beide sollen dem Bericht zufolge jedoch kein Thema mehr sein.

Hannover-Boss Martin Kind sagte bezüglich der Trainersuche am Montag, er habe „das Gefühl, dass die Mannschaft in dieser Situation einen erfahrenen Trainer braucht“. Nach 15 Spieltagen liegen die Niedersachsen mit nur 14 Punkten auf dem Relegationsplatz. Bis zum morgigen Mittwoch will der Zweitligist dem Vernehmen nach die Suche nach dem neuen Coach abgeschlossen haben.