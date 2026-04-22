Bericht: Alisson einig mit neuem Klub

Der eigentlich Plan des FC Liverpool sieht vor, dass Torhüter Alisson noch eine Saison den Kasten der Reds hütet und im Sommer 2027 den Verein mit Ablauf seines Vertrags verlässt. Mit diesem Szenario hat man sich an der Anfield Road bereits angefreundet. Bewegung schon in diesem Sommer kann dem Vernehmen nach nur dann reinkommen, sollte der Brasilianer auf einen vorzeitigen Abschied pochen.

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Und genau das scheint der Fall zu sein. Denn laut Matteo Moretto ist sich der 33-Jährige bereits mündlich mit Juventus Turin über einen Wechsel einig. Gespräche zwischen den Klubs hätten allerdings noch nicht stattgefunden, sodass die Alte Dame im nächsten Schritt mit den Reds über die Ablöse verhandeln muss.

Für Alisson wäre ein Wechsel nach Turin gleichbedeutend mit einer Rückkehr nach Italien. Von dort war er vor acht Jahren für 72,5 Millionen Euro von der AS Rom nach Liverpool gewechselt. In dieser Saison wird der Nationalspieler immer wieder auch von Verletzungen heimgesucht. Als Nachfolger haben die Reds schon vor zwei Jahren Giorgi Mamardashvili (25) vom FC Valencia für 30 Millionen Euro verpflichtet.