Messi: Barça-Avancen und neuer PSG-Plan

„Wir würden uns wünschen, dass das Ende von Messis Karriere im Barça-Trikot stattfindet“, hatte Joan Laporta vor einigen Tagen durchblicken lassen. Der Präsident des FC Barcelona macht keinen Hehl daraus, dass er Lionel Messi (35), den besten Spieler der Vereinsgeschichte, erneut im Blaugrana-Trikot sehen will.

Zitate wie diese regten vor allem die katalanische Presse zuletzt zu Berichten über eine Rückholaktion im Januar an. Aber auch die ‚Sport‘ muss einsehen, dass Paris St. Germain seinen Superstar wohl nicht vorzeitig ziehen lassen wird – schon gar nicht nach Barcelona. Das komplizierte Verhältnis beider Klubs ist hinlänglich bekannt.

Langfristige PSG-Verlängerung?

Stattdessen habe PSG noch große Pläne mit Messi. Wie ‚Sport‘ weiter berichtet, will der französische Hauptstadtklub die Verlängerungsoption in Messis Vertrag ungenutzt lassen. Der Passus sieht nämlich ein weiteres Jahr in Paris vor, PSG wolle Messi aber um zwei weitere Jahre bis 2025 binden.

Am Ende wird Messi selbst entscheiden, wo er die letzten Jahre seiner großen Karriere zubringen will. Vor der WM in Katar ist keine Entscheidung zu erwarten. Im neuen Jahr dürfte sich der Ausnahmekönner verstärkt seiner Zukunft widmen.