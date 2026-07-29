FCA-Abschied: Kömür verhandelt

Hull City arbeitet offenbar an der Verpflichtung von Mert Kömür (21). Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der Premier League-Aufsteiger schon positive Gespräche mit dem Umfeld des offensiven Mittelfeldspielers geführt. Eine Einigung stehe bislang aber noch aus, auch Verhandlungen mit dem FC Augsburg habe es noch nicht gegeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kömür ist offen für den nächsten Karriereschritt. Zuletzt wurden bereits die Istanbuler Klubs Galatasaray und Besiktas sowie der FC Porto, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig und der FC Brügge als Interessenten gehandelt. Als Ablöseforderung vom FCA stehen 20 Millionen Euro im Raum. Die Fuggerstädter sind laut ‚Sky‘ über die Avancen von Hull informiert und würden den deutschen U21-Nationalspieler bei einem Top-Angebot ziehen lassen.