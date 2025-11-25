Menü Suche
Berater bestätigt Anfragen für Lenz

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky | WAZ
Cajetan Lenz jubelt über seinen ersten Treffer. @Maxppp

Durch seine starken Leistungen im Trikot des VfL Bochum zieht Cajetan Lenz (19) großes Interesse auf sich. Das bestätigt sein Berater Makram Naceur gegenüber ‚Sky‘: „Ich kann bestätigen, dass viele Vereine, sowohl nationale als auch internationale, Kontakt aufgenommen haben. Cajetan konzentriert sich jedoch voll und ganz auf seinen Jugendverein, den VfL Bochum.“

Dem Bezahlsender zufolge ist abgesehen vom FC Bayern jeder Verein aus der Bundesliga konkret an Lenz interessiert. Passend dazu berichtete die ‚WAZ‘ zuletzt, dass sich sowohl Bayer Leverkusen als auch weitere Topklubs mit dem Mittelfeld-Talent beschäftigen. Laut ‚Sky‘ hat zudem West Ham United ein Auge auf Lenz geworfen, der noch bis 2029 an den Zweitligisten gebunden ist.

