30-Millionen-Vertrag für Watkins?

Möglicherweise steht Ollie Watkins zeitnah ein größerer Zahltag bevor. ‚Sabah Spor‘ berichtet, dass sich Fenerbahce um den 30-jährigen Stürmer von Aston Villa bemüht und für einen Transfer tief in die Tasche greifen würde. Dem 23-fachen Nationalspieler und WM-Teilnehmer wurde demnach ein Dreijahresvertrag mit einem jährlichen Salär von zehn Millionen Euro angeboten.

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Bei den Villans steht Watkins noch bis 2028 unter Vertrag. Um den 1,80 Meter großen Stoßstürmer aus seinem laufenden Vertrag zu kaufen, wäre eine hohe Ablöse fällig. Dem Bericht zufolge soll Villa möglichen Verhandlungen erst ab einem Eröffnungsangebot über 40 Millionen Euro einwilligen. Watkins stand bereits in 278 Pflichtspielen für Aston Villa auf dem Rasen und wies seine Torgefahr mit 108 Treffern und 47 Assists sehr deutlich nach.