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Offiziell Premier League

Für 20 Millionen: Brentford holt Schuster

von Martin Schmitz - Quelle: brentfordfc.com
1 min.
Jannik Schuster im Trikot von RB Salzburg @Maxppp

Der FC Brentford ist auf der Suche nach Verstärkungen in der österreichischen Bundesliga fündig geworden. Wie der Premier League-Klub bekanntgibt, wechselt Jannik Schuster zu den Bees und unterschreibt einen Vertrag bis 2031. Dem Vernehmen nach ließen 20 Millionen Euro Ablöse. „Es sind Schusters Gelassenheit und Autorität im Ballbesitz, die hervorstechen, und erste Anzeichen deuten darauf hin, dass Brentford einen besonnenen, spielstarken Verteidiger verpflichtet hat, der das Spiel aus der Abwehr heraus diktieren kann“, zitiert der Klub den externen Berater Stephen Gillett.

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Brentford FC
We are delighted to announce the signing of Austrian defender Jannik Schuster from RB Salzburg, subject to international clearance ✍️

The 19-year-old has signed a contract until June 2031, with an option of a further year's extension 🐝
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Schuster stammt aus der Salzburger Fußballakademie und war noch in der vergangenen Saison für das Farmteam FC Liefering im Einsatz. Erst in der laufenden Spielzeit debütierte der 19-Jährige für die Salzburg-Profis und absolvierte bisher 30 Pflichtspiele für die Mozartstädter. Dabei überzeugte der 1,90 Meter große Abwehrmann derart, dass mehrere internationale Klubs auf ihn aufmerksam wurden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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