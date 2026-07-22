Medien: Neuer Bayern-Vorstoß bei De Ketelaere

Im Mai kursierten die ersten Gerüchte um den FC Bayern und Charles De Ketelaere. Der Belgier soll dem deutschen Rekordmeister damals bereits zugesagt haben, doch nach den teuren Verpflichtungen von Ismael Saibari (25) und Nathaniel Brown (23) kühlte die Spur zum Profi von Atalanta Bergamo vorerst ab.

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Die Italiener müssen in diesem Sommer einen Star verkaufen, um Transfereinnahmen zu generieren. Lange Zeit sah es so aus, als würde Éderson (27) für die nötigen Millionen sorgen. Mit Manchester United hatte man sich auf einen Transfer in Höhe von 50 Millionen Euro geeinigt, der Deal scheiterte am Medizincheck. Mittlerweile hat Éderson in Bergamo verlängert.

Bayern-Anfrage

Nun könnte nach Informationen des ‚Corriere della Sera‘ stattdessen De Ketelaere die benötigten 50 Millionen einbringen. Der FC Bayern hat sich laut dem Bericht wieder in die Riege der Interessenten eingereiht und eine Anfrage hinterlegt, ist im Werben um den 25-Jährigen jedoch nicht alleine.

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Einige Premier League-Klubs sowie Paris St. Germain haben den Offensivakteur ebenfalls ins Visier genommen. PSG-Coach Luis Enrique soll ein großer Fan von De Ketelaere sein und ihn als Alternative zu Maghnes Akliouche (24/AS Monaco) sehen, der in Paris weiterhin Priorität genießt.

Hat Bayern überhaupt Bedarf?

In welcher Rolle De Ketelaere bei den Bayern eingeplant sein könnte, bleibt etwas undurchsichtig. Der 35-fache Nationalspieler kann sowohl als Mittelstürmer als auch im zentralen offensiven Mittelfeld auflaufen und bringt damit ein sehr ähnliches Positionsprofil wie Saibari mit. Auch darüber hinaus sind die Bayern im offensiven Zentrum breit und stark aufgestellt.

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De Ketelaere war in München vor allem vor dem Saibari-Transfer ein Thema, ehe es rund um die Personalie ruhiger wurde. Es bleibt abzuwarten, ob sich das tatsächlich nochmal grundlegend ändert. Eigentlich haben die Münchner keinen Bedarf mehr.