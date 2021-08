Lazio verhandelt wegen Kostic

Lazio Rom will nach dem Abgang von Joaquín Correa zu Inter Mailand in der Offensive nachrüsten, dabei schauen die Italiener einmal mehr in die Bundesliga. Nach ‚Sky‘-Informationen befassen sich die Römer erneut intensiv mit Filip Kostic. Dem Bezahlsender zufolge laufen derzeit die Verhandlungen zwischen beiden Klubs, auch persönliche Details werden mit dem 28-Jährigen geklärt.

Einen Abgang des Flankenspezialisten konnten die Hessen nie gänzlich ausschließen. Anfang August schränkte Sportchef Markus Krösche ein, dass es „keine hundertprozentige Garantie“ gebe, dass Kostic in der Mainmetropole bleibt.

Die Preisvorstellung der SGE liegt dem Vernehmen nach bei 30 Millionen Euro. Mit 26 Treffern sowie 49 Assists war Kostic in den zurückliegenden drei Jahren einer der produktivsten Offensivakteure des Klubs. Bis 2023 ist der Serbe noch vertraglich an Frankfurt gebunden.