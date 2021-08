Aston Villa leiht Tuanzebe aus

Aston Villa hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie der Premier League-Klub verkündet, leiht man Axel Tuanzebe für ein Jahr von Manchester United aus. Zu einer möglichen Kaufoption machen die Villans keine Angaben.

Für Tuanzebe ist es bereits das zweite Engagement in Birmingham. Zwischen 2018 und 2019 stand der 23-jährige Innenverteidiger schon einmal leihweise bei Villa unter Vertrag und schaffte mit dem Klub den Aufstieg ins englische Oberhaus.

Axel Tuanzebe is back! 🙌#WelcomeBackAxel