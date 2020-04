Zagadou verletzt sich im Training

Dan-Axel Zagadou wird in den kommenden Wochen nicht am Teamtraining von Borussia Dortmund teilnehmen können. Wie der BVB offiziell bestätigt, hat sich der Innenverteidiger „im Training eine Außenbandverletzung im linken Knie zugezogen“.

Der 20-jährige Franzose wird in den kommenden Wochen ein Rehatraining absolvieren. Wie lange Zagadou genau ausfallen wird, ist nicht bekannt. Der Abwehrspieler kam in dieser Saison zu 20 Pflichtspieleinsätzen und hatte sich zuletzt in der Dreierkette festgespielt.