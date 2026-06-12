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Offiziell 2. Bundesliga

Aus der CL: Nürnberg verkündet Überraschungstransfer

von Julian Jasch
1 min.
Alexios Kalogeropoulos im Laufduell mit Said El Mala @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg bedient sich beim griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus. Die Verpflichtung von Innenverteidiger Alexios Kalogeropoulos (21) geben die Franken offiziell bekannt. Eine Ablöse wird aufgrund seines auslaufenden Vertrags nicht fällig für den griechischen U21-Nationalspieler, der in der abgelaufenen Spielzeit 13 Mal für den Champions League-Vertreter zum Einsatz kam.

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„Wir haben Alexios schon etwas länger beobachtet. Er ist noch ein junger, entwicklungsfähiger Innenverteidiger, bringt aber trotzdem schon einiges an Erfahrung mit und hat uns durch seine Kopfball- und Zweikampfstärke sowie seiner Ruhe am Ball überzeugt. Mit diesem Transfer sehen wir uns für mögliche Szenarien gut vorbereitet und freuen uns darüber, dass sich Alexios für den FCN entschieden hat“, freut sich FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou auf die Zusammenarbeit. Kalogeropoulos selbst sagt: „Ich freue mich auf meine kommende Zeit beim 1. FC Nürnberg. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich junge Spieler hier gut entwickeln und zu gestandenen Profis reifen können. Das ist auch mein Ziel.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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