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Serie A

Parma findet prominente Trainer-Lösung

von Julian Jasch
Alberto Gilardino blickt böse @Maxppp

Parma Calcio scheint sehr schnell einen neuen Trainer präsentieren zu können. Übereinstimmenden Berichten zufolge steht Alberto Gilardino ganz dicht davor, beim italienischen Erstligisten anzuheuern. In Parma würde er auf den gestern entlassenen Carlos Cuesta folgen.

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Gilardino muss sich mit dem Pisa SC lediglich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung einigen. Dort stand er bis Anfang Februar für etwas mehr als ein halbes Jahr an der Seitenlinie. Für Parma hatte der ehemalige Stürmer (57 Länderspiele) während seiner aktiven Karriere 116 Partien (56 Tore) bestritten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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