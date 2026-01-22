Transfer-Hammer perfekt: Schalke holt Dzeko

Edin Dzeko kehrt im Spätherbst seiner Karriere tatsächlich nochmal nach Deutschland zurück. Der FC Schalke 04 gibt die Verpflichtung des inzwischen 39-Jährigen offiziell bekannt. Der Stürmerstar kommt vom AC Florenz, der dem Vernehmen nach keine fixe Ablöse erhält. Die Klubs haben aber mehrere Bonusmodalitäten vereinbart.

Beim Zweitliga-Spitzenreiter unterschreibt Dzeko einen bis zum Saisonende datierten Vertrag, der dem Vernehmen nach stark leistungsbezogen ist und sich Berichten zufolge bei einem Bundesliga-Aufstieg um ein weiteres Jahr verlängern könnte.

Überzeugungsarbeit leisteten insbesondere S04-Coach Miron Muslic, Abwehrchef Nikola Katic (29) und Ex-Schalker Sead Kolasinac (32/Atalanta Bergamo), die wie Dzeko in Bosnien und Herzegowina geboren sind und den Routinier von der Nationalmannschaft kennen. Die Königsblauen setzten sich im Werben um den Torjäger allen voran gegen den finanzstarken Paris FC aus.

Alle Parteien glücklich

„Edin hat uns nach der ersten Kontaktaufnahme sehr schnell und klar kommuniziert, dass er richtig Lust auf Schalke hat. Mit ihm verpflichten wir einen Angreifer, der in seiner Karriere auf dem höchsten Niveau gespielt hat. Neben der Erfahrung als Führungsspieler wird unsere Mannschaft von Edins Qualitäten als Zielspieler und Torjäger profitieren“, sagt Direktor Profifußball Youri Mulder über die Verpflichtung.

Dzeko selbst erklärt: „Ich habe mich seit dem ersten Interesse sehr intensiv mit Schalke beschäftigt und mir einige Spiele angeschaut. Die Gespräche mit den Verantwortlichen, Miron Muslic als Trainer und unter anderem natürlich Nikola Katic waren sehr gut. Es ist sehr beeindruckend, wie sich die Mannschaft nach schwierigen Jahren in dieser Saison entwickelt hat. Ich möchte jetzt alles dafür geben, damit wir als Team auch in der Rückrunde erfolgreich sind. Ich freue mich sehr auf das erste Heimspiel in der ausverkauften Veltins-Arena.“

Comeback in Deutschland

In Deutschland ging Dzeko zwischen 2007 und 2011 für den VfL Wolfsburg auf Torejagd, dort gewann er 2008/09 die Meisterschaft und eine Saison später die Torjägerkanone. Nach den erfolgreichen Stationen Manchester City, Inter Mailand, AS Rom und Fenerbahce zog es den Altstar im Sommer nach Florenz, wo er nicht glücklich wurde und nur noch selten gefragt war. Hinter seiner Fitness steht daher zumindest ein Fragezeichen.

Zum Karriereausklang wagt Dzeko nun nochmal ein neues Abenteuer. In Gelsenkirchen soll der bosnische Rekordnationalspieler (146 Länderspiele) den stotternden Offensivmotor ankurbeln und im Optimalfall mit seinem Torriecher für die Rückkehr ins Oberhaus sorgen. Dzeko erhält die Rückennummer zehn.