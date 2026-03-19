Positive Signale: BVB kommt Schlotterbeck-Coup näher

Borussia Dortmund arbeitet weiter akribisch an der Verlängerung von Nico Schlotterbecks 2027 auslaufendem Vertrag. Informationen von ‚Sky‘ zufolge fand am Montag eine weitere Verhandlungsrunde zwischen Sportgeschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl sowie Schlotterbeck-Berater Björn Etzel statt.

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Das Treffen ist laut dem Bezahlsender „in eine gute und harmonische Richtung verlaufen“, von der Spielerseite habe der BVB „positive Signale“ erhalten. Ein finaler Durchbruch sei aber weiterhin nicht geglückt. Das Tauziehen geht somit weiter.

Schlotterbeck tendiert wohl zu Verbleib

Trotzdem dürften die BVB-Bosse weiter optimistisch auf einen Schlotterbeck-Deal blicken. Denn: Laut ‚Sky‘ geht die Tendenz des 26-jährigen Abwehrchefs immer mehr in Richtung einer Verlängerung. Die eingetütete Unterschrift von Felix Nmecha (25) und der in den vergangenen Wochen vorangetriebene Kader-Umbruch sollen bei Schlotterbeck gut angekommen sein.

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Einige Details müssen in den Verhandlungen allerdings noch geklärt werden, unter anderem die Gehaltsstaffelung und die Regelung der Ausstiegsklausel seien Thema. Klar ist: Mit der Verlängerung würde Schlotterbeck, der von Topklubs wie Real Madrid umgarnt wird, zu einem der Topverdiener aufsteigen.