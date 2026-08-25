Besiktas kündigt Poku-Transfer an

Ernest Poku (22) von Bayer Leverkusen wird sich Besiktas anschließen. Per offizieller Meldung kündigt der Süper Lig-Klub an, dass der gebürtige Hamburger heute Nacht um ein Uhr am Flughafen in Istanbul ankommen wird.

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Bilgilendirme | Ernest Poku



Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Ernest Poku, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu gece İstanbul'a gelecektir.



Ernest Poku’yu taşıyan uçak bu gece saat 01.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık… pic.twitter.com/K42nXRimiI — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 25, 2026

Besiktas bestätigt, dass man sich mit Poku selbst sowie der Werkself geeinigt hat. Lediglich der morgige Medizincheck steht dem Transfer noch im Wege. Der Rechtsaußen wird zunächst ausgeliehen, eine Kaufpflicht unter gewissen Bedingungen soll aber Teil des Deals sein. Die Leihgebühr beträgt zunächst drei Millionen Euro, 2027 könnten dann stolze 20 Millionen Euro Ablöse on top kommen.