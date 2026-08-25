Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Besiktas kündigt Poku-Transfer an

von Remo Schatz - Quelle: bjk.com.tr
1 min.
Ernest Poku im Porträt @Maxppp

Ernest Poku (22) von Bayer Leverkusen wird sich Besiktas anschließen. Per offizieller Meldung kündigt der Süper Lig-Klub an, dass der gebürtige Hamburger heute Nacht um ein Uhr am Flughafen in Istanbul ankommen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Besiktas bestätigt, dass man sich mit Poku selbst sowie der Werkself geeinigt hat. Lediglich der morgige Medizincheck steht dem Transfer noch im Wege. Der Rechtsaußen wird zunächst ausgeliehen, eine Kaufpflicht unter gewissen Bedingungen soll aber Teil des Deals sein. Die Leihgebühr beträgt zunächst drei Millionen Euro, 2027 könnten dann stolze 20 Millionen Euro Ablöse on top kommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Süper Lig
Beşiktaş
Bayer 04
Ernest Poku

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Süper Lig Süper Lig
Beşiktaş Logo Beşiktaş Istanbul
Bayer 04 Logo Bayer 04 Leverkusen
Ernest Poku Ernest Poku
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert