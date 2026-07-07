Bericht: BVB-Boss kündigt Haaland-Transfer an

Unter dem alten und neuen Präsidenten Florentino Pérez will Real Madrid wieder mehr zur alten Vereinsphilosophie der Galácticos zurückkehren. Ein Name, der immer wieder in diesem Zusammenhang auftaucht, ist Erling Haaland. Der 25-jährige Stürmerstar wird bereits seit Jahren mit einem Wechsel zu den Königlichen in Verbindung gebracht. Die Zeichen werden nun immer eindeutiger.

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Nachdem zuletzt Alf-Inge Haaland, der Vater des Manchester City-Profis, einen möglichen Blockbuster-Transfer andeutete, legt ‚as‘-Chefredakteur José Félix Díaz noch einen drauf. Der Spanier stellte in einem Twitch-Interview klar, dass der Wechsel des Norwegers in die spanische Hauptstadt auf jeden Fall passieren wird. Als Quelle für die Behauptung nennt er BVB-Boss Hans-Joachim Watzke.

Watzke verrät Haaland-Traum

Díaz: „Ich habe mit dem Präsidenten von Borussia Dortmund während der Wahlen bei Real Madrid gesprochen, und er sagte mir, dass Haaland Real Madrid liebt und dass er eines Tages dort spielen wird. Aber für Haaland ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, sondern erst im kommenden oder übernächsten Sommer.“

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Nach dem Abgang von Pep Guardiola werden die Citizens im gleichen Sommer nicht auch Haaland abgeben, so Díaz: „Mir wurde gesagt, dass es derzeit nicht möglich ist, weil bei City eine neue Ära beginnt und er der unangefochtene Anführer ist – und Haaland selbst möchte diese Zeit genießen und bei City bleiben. Aber Haalands Zeit wird kommen. Sofern es nicht zu einer radikalen Wende der Ereignisse kommt, wird es diesen Sommer noch nicht soweit sein.“ Haaland steht noch bis 2034 bei City unter Vertrag.