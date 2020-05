Bayer 04: Volland und Tah vor Rückkehr

Bayer Leverkusen kann beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg (Dienstag, 20:30 Uhr) möglicherweise wieder auf zwei wichtige Akteure zurückgreifen. Wie Trainer Peter Bosz auf der Pressekonferenz vor dem Spiel erklärte, sind Kevin Volland und Jonathan Tah ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der 56-Jährige wolle nun abwarten, wie das Duo mit der Belastung umgeht.

Eine Berufung in den Spieltagskader scheint möglich. Vor allem bei Volland war das in dieser Saison eigentlich nicht mehr vorgesehen. Der 27-Jährige riss sich im Februar das Syndesmoseband, ohne die Corona-Pause wäre die Spielzeit für ihn gelaufen gewesen. Tah laborierte zuletzt an Rückenproblemen.